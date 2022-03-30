Москва, 30 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день сложно представить, что производители сахара будут влиять на рынок игрой на повышение цен на товар, который включён в минимальную потребительскую корзину. Об этом заявил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«В условиях доминирования сетевой торговли трудно представить, что ассоциация производителей биржевого продукта питания будет «раскачивать» рынок игрой на повышение цен на товар, входящий в минимальную потребительскую корзину. Полагаю, что указанный ФАС России производитель сахарного песка (ООО «Продимекс») не способен оказать существенного влияния на оптовый или розничный рынок. Имеющиеся в стране переходящие запасы на 100% закрывают текущие потребности как кондитерской промышленности, так и частных лиц», — сказал Бражко.

По его словам, главная проблема состоит в другом: «Последние две недели граждане наблюдали резкий рост цен в сетевых магазинах на продукты первой необходимости, в т. ч. на сахарный песок. Многие столкнулись с отсутствием товара на полке. С учетом стабильных цен у производителей, наличия значительных запасов, продажа сахара по розничной цене 120−140 рублей за килограмм казалась «пиром во время чумы». Подобное манипулирование потребительским рынком можно наблюдать с начала 2020 года, когда стоимость лимона в розничной торговле выросла на 500−1000%. При проведении проверки ФАС России виновных в массовом «олимочивании» потребителей не установила, сверхприбыль у торговцев не изъяла».