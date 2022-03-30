Киреевск, Тульская область, 30 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Тульской области, сообщили 30 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

61.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Улановский Киреевского района Тульской области 29 марта. После тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины — местной жительницы 1963 года рождения.

По факту пожара следственные органы начали доследственную проверку. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание во время эксплуатации электроприбора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в регионе при пожарах погибли два человека, в обоих случаях причиной стала неосторожность при курении.