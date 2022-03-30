Стокгольм, , 12:10 — REGNUM 29 марта министр финансов Швеции Микаэль Дамберг рассказал на встрече с журналистами пула риксдага, что расходы на прием беженцев с Украины приведут к самой значительной поправке статей расходов в весеннем проекте бюджета. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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«Не в последнюю очередь теперь возрастут расходы на миграцию, и государство будет нести расходы на обеспечение беженцев жильем, пропитанием, оплачивать расходы муниципалитетов на обучение и так далее. В бюджете будет внесена новая статья расходов, которая нами не была запланирована», — сказал Дамберг.

Несколько дней назад генеральный директор Миграционного агентства Швеции Микаэль Риббенвик заявил на пресс-конференции, что до конца года от правительства Швеции потребуется выделение не менее 9,8 миллиарда крон (порядка 980 млн евро). Согласно основному сценарию, до конца первого полугодия в Швецию приедут порядка 76 000 беженцев.

«Весенний проект бюджета еще не представлен, на как минимум расходы на миграцию возрастут», — отметил Дамберг.