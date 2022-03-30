Ульяновск, 30 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области руководителя одного из отделений связи подозревают в присвоении денежных средств. Об этом сообщает УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствие полагает, что с конца 2019 года до 2020 года подозреваемая, являясь руководителем одного из отделений связи Новоспасского района, получала от граждан деньги за различные услуги учреждения.

Правоохранители полагают, что пользуясь должностными полномочиями, злоумышленница вносила в документы ложные сведения о денежных операциях, которые по документам должны были направиться на счета организации, но фактически присваивались. Следствие считает, что таким образом было похищено свыше 140 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Заволжском районе вынесен обвинительный приговор экс-заместителю начальника отделения почтовой связи ульяновского почтамта. Её уличили в хищении более 2 млн рублей.

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