30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в украинский парламент внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине.

Оксана Переможенко, , 14:43 — REGNUM Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине внесён 29 марта в украинский парламент. Деятельность церкви предлагается запретить, внеся изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организации».

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим депутаты Рады рассмотрят дополнение третьей статьи вышеуказанного закона запретом деятельности религиозных организаций (объединений), которые «непосредственно или как составные части другой религиозной организации входят в структуру (являются частями) религиозной организации, руководящий центр (управление) которых находится за границами Украины», то есть в России.

В случае принятия закона правительство Украины до конца апреля должно принять меры по распоряжению принадлежащим РПЦ движимым и недвижимым имуществом.

Читайте также: В Раду внесён законопроект о запрете РПЦ на Украине

Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«В Украине нет РПЦ — есть УПЦ (Украинская православная церковь Московского патриархата)», — подчеркнула Svetlana P.

Архиереи УПЦ w ru УчастникВодник

«Они всем своим поведением показывают, что они нацисты», — отреагировала Оксана.

«Идеальный способ объявления нелегитимности власти — расправа над религией», — добавил D. K.

«А Конституцию он (вероятно, речь о Зеленском — О. П.) ещё не отменил своим указом?» — поинтересовался Konstantin.

«Грабят», — добавил Павел П.

«А мы (РФ — О. П.) что? Переговоры ведём с неадекватными», — не выдержала Анжелика Б.

«Вот она, европейская страна со свободой вероисповедания», — с сарказмом пишет Dima.

«Началась какая-то агония у них. Что за дебильные законы они штампуют каждый день?» — недоумевает Elena L.

«И с этими ведутся какие-то переговоры? Да гнать их всех надо на*рен», — добавил Vlad.

«Потому что с Россией Бог! Они и его скоро запретят… или уже?» — отреагировала Оксана V.

«Это к вопросу соблюдения договорённостей. Ещё ничего не подписали, а русских ещё больше щемят…» — отметила Саша М.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022 Tccb.gov.tr

«Лишь бы что-то отжать», — написала Ольга.

«По-видимому, это продолжение противостояния православных и униатов, которое длится уже как минимум лет 300. Вот одна из основных целей этой войны — войны, которую ведут… [украинцы] против русских, — уничтожить православие на украинской территории», — пишет Ledna.

«Как давно они этого желали! Киевские святыни им просто покоя не давали…» — отреагировала Юлия.

«Никто ничего не заберёт, а попробует — возвращать будут с процентами…» — пишет Mevetochka.

«Это лишний раз доказывает (блин, сколько ещё раз нужно?), что битва идёт с чертями. Какие переговоры?..» — не выдержал Nikolay.

«Не гневите Бога, господа», — призвала Lora.

«Ух, как нацизм полез изо всех щелей. Внесудебные расправы», — добавили Д. Л.

«Ну, чем еще заняться, как не религией, в такое-то время», — с сарказмом написал Y. L.

«И так понятно, что Запад воюет с православными людьми!» — отметила Алена Д.

Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999 Defense.gov

«Они делают всё, чтобы «Украина» закончилась», — комментирует новость Андрей.

«Раду пора запрещать», — призвала Светлана.

«Сейчас грабанут по полной…» — пишет Eugenia T.

«Для этого и национализируют — ограбить», — добавила Svetlana.

«Надо, наоборот, давать больше свобод, а они запрещают. Эта украинская власть обречена», — подытожил Alex Z.