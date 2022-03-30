Ижевск, 30 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя, который обвинялся по статье о покушении на мелкую кражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Budennovsk.org Сыр

Установлено, что в апреле 2021 года мужчина, который ранее был осужден по статье об административном правонарушении, в магазине на улице Орджоникидзе взял с витрины 15 упаковок сыра на суммы около 1,5 тыс. рублей. После того, как он вышел на улицу, не оплатив товары, он был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южноуральске Челябинской области охранник одного из рынков угнал трактор-экскаватор. Его задержали сотрудники ГИБДД.

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