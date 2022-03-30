Пенза, , 12:05 — REGNUM Пензенские автотранспортные предприятия могут пополниться автобусами и троллейбусами из Белоруссии. Об этом 30 марта заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время заседания рабочей группы в Бресте.

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«Запланировано обновление подвижного состава: приобретение автобусов большого и среднего класса. Мы рассматриваем, в том числе, возможность обновления троллейбусного парка, о чем тоже будем здесь говорить с учетом того, что белорусские троллейбусы — одни из самых лучших на сегодняшний день, которые мы имеем на территории бывшего постсоветского пространства», — подчеркнул Мельниченко.

Также планируется наращивать внешнеторговый оборот и расширять промышленную кооперацию между Белоруссией и Пензенской областью.

ИА REGNUM напоминает, с 29 марта по 1 апреля делегация Пензенской области находится с деловым визитом в Белоруссии.

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