Красноярск, , 12:02 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил подготовить материалы для представления трёх сотрудниц детского сада № 31 в Красноярске к государственным наградам. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и воспитатели детского сада № 31 Александр Черных, krskstate.ru

30 марта Усс встретился с сотрудницами детсада № 31 Натальей Стус, Евгенией Толстой и Ириной Шабановой. Он поблагодарил женщин, проявивших смелось и защитивших детей.

«Я восхищён вашей реакцией и смелостью, которая позволила предотвратить большую беду. Низкий вам поклон от родителей, красноярцев и от себя лично», — сказал Усс.

Губернатор вручил женщинам почётные грамоты, памятные подарки и цветы. Также он поручил подготовить материалы для представления сотрудниц к госнаградам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в детсад проникла 19-летняя Полина Дворкина, с собой у неё было ружьё. На допросе у следователей девушка заявила, что собиралась убивать мальчиков. Также она призналась в убийстве своего отца.

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Первой девушку со спрятанным под верхней одеждой оружием увидела воспитатель Евгения Толстая. Заподозрив неладное, она вывела Дворкину в соседнее помещение. На помощь подоспела воспитатель Ирина Шабанова. Она попыталась забрать ружьё и предупредила других воспитателей о том, что в здании находится посторонний вооружённый человек.

Как уточняют в краевом правительстве, в этот момент инструктор по физкультуре Наталья Стус повалила злоумышленницу на пол, произошёл выстрел в стену помещения. Воспитатели обезвредили Дворкину и удерживали её до приезда правоохранителей. Благодаря им никто из детей не пострадал.

«Полина Дворкина заранее готовилась к совершению преступления: ранее она приходила в детский сад под предлогом трудоустройства, чтобы изучить планировку помещений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, против девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

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