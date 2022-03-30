Пермь, 30 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Пермском крае практически исчерпан вторичный жилфонд для переселения граждан из аварийных домов или он также не соответствует необходимым требованиям. Об этом на заседании краевого правительства заявил министр строительства Андрей Колмогоров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Оblstroy.volgograd.ru Строительство дома

Глава минстроя отметил, что в 2022—2023 годы на территории Прикамья предстоит расселить жилые помещения общей площадью 247,88 тыс. кв. метров. Для этого 14 муниципальных образований запланировали приобрести жилые помещения общей площадью 97,6 тыс. кв. метров в строящихся домах, а также в новых домах, введенных в эксплуатацию. Это составляет 40% от площади, запланированной к расселению.

Напомним, в 2022 году Пермский край планирует сдать 1,28 млн квадратных метров жилья в новостройках. Чиновники подчеркивают, что в регионе есть все необходимое для строительства домов.

«Несмотря на сложности в этом году, связанные с санкциями в отношении России, рассчитываем, что объемы и темпы жилищного строительства будут сопоставимыми с прошлогодними. Для этого необходимо адресно работать с каждым застройщиком. Соответствующая уже задача поставлена региональному ведомству», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Для стабильной реализации строительных проектов при минстрое региона создадут Технический совет. Он будет способствовать оперативному принятию решений по корректировке действующей документации, импортозамещению материалов и оборудования. Власти считают, что такой подход позволит качественней и быстрей вносить необходимые изменения в проекты, а мероприятия по увеличению строительства нового жилья помогут в том числе быстрее расселить аварийные дома.