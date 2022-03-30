Париж, 30 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, который в настоящее время занимает третье место в опросах, назвал главу государства Эммануэля Макрона «необыкновенным хамелеоном», передает BFM TV.

Blandine Le Cain Жан-Люк Меланшон

«Макрон один из самых необычных хамелеонов, которых мы когда-либо встречали!», — заявил Жан-Люк Меланшон, высмеивая экономические виражи Эммануэля Макрона.

По его словам, президент Франции любой ценой, действовавший в разгар пандемии, вернулся к жесткой экономии.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа от COVID-19 умерли 137 человек.