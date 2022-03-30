София, , 11:59 — REGNUM Официальная София отказывается рассматривать вопрос о поставках оружия Украине, поскольку в настоящее время у Болгарии нет для этого ни технических, ни финансовых средств. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра обороны Драгомира Закова сообщает софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам Д. Закова, на данный момент армия Болгарии сама нуждается в современном качественном вооружении, и болгарские власти «не могут отдавать Киеву собственные арсеналы».

«Нам необходимо укреплять боеспособность болгарских вооруженных сил, а на это понадобятся деньги, — резюмировал, в частности, он. — Таким образом, военная помощь Украине в повестке дня правительства Болгарии не стоит».

Напомним, ранее правительство Болгарии отвергло идею ряда местных оппозиционных политиков об оказании Украине военно-технической помощи.