София, 30 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Официальная София отказывается рассматривать вопрос о поставках оружия Украине, поскольку в настоящее время у Болгарии нет для этого ни технических, ни финансовых средств. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра обороны Драгомира Закова сообщает софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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По словам Д. Закова, на данный момент армия Болгарии сама нуждается в современном качественном вооружении, и болгарские власти «не могут отдавать Киеву собственные арсеналы».

«Нам необходимо укреплять боеспособность болгарских вооруженных сил, а на это понадобятся деньги, — резюмировал, в частности, он. — Таким образом, военная помощь Украине в повестке дня правительства Болгарии не стоит».

Напомним, ранее правительство Болгарии отвергло идею ряда местных оппозиционных политиков об оказании Украине военно-технической помощи.