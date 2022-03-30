Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Более 70 тыс. абонентов в Казахстане аварийно отключили от подачи электроэнергии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, свет отключили в городах Атырау, Талдыкурган, Текели и Павлодар, а также в 194 сёлах шести областей. Проблема коснулась и столицы страны.

Сообщается, что в Нур-Султане произошла серия аварий на пяти подстанциях на правом берегу. Часть районов там также осталась без света.

Напомним, в Казахстане погода резко ухудшилась в ночь на 30 марта. Начались метель и шквалистый ветер, что стало причиной плохой видимости и гололёда. Около 1,4 тыс. машин застряли на дорогах за пределами населённых пунктов. Спасатели эвакуируют людей. Есть пострадавшие от ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане ввели ограничения из-за непогоды