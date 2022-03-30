Москва, , 11:57 — REGNUM Экспортеры российского зерна столкнулись с системной проблемой — коллективный Запад готов покупать его, но банки покупателей не готовы проводить платежи в санкционные банки РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил профессор ВШЭ, инвестбанкир, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Зерно

«Коллективный Запад готов покупать российское зерно и даже рассчитываться за него. И не только Запад — ведь большинство импортеров российского зерна никаких санкций не вводили. Однако нюанс: банки покупателей не готовы проводить платежи не только в санкционные банки РФ, но и в любые иные российские финансовые институты, даже не находящиеся под санкциями, — сказал Коган. — Тут уже начинают работать те самые процедуры риск-менеджмента. В конце концов, все хорошо усвоили урок, когда BNP Paribas заплатил штраф в размере 9 млрд долларов в 2014 году. Банкам проще отказаться от платежей российским контрагентам, чем разбираться, связаны ли получатели с кем-то подсанкционным, не попадают ли под вторичные санкции и так далее. И вообще, сидя за столом, трудно быть уверенным, соответствует ли платеж реальной поставке зерна или же это попытка обхода санкций».

Как пояснил Коган, можно попробовать поступить так, как с газом, — перевести расчеты в рубли.

«Европа платить за газ рублями не хочет, а Ближний Восток с Северной Африкой, импортирующие российское зерно, не настолько привередливы. Смогут ли они пойти в этом вопросе против коллективного Запада — большой вопрос. В любом случае, проблема серьезная, — убежден профессор. — Если быстро не найти какого-то решения, то все это может обернуться мировым коллапсом и обострением социальных проблем. Особенно в Африке, голод там никто не отменял».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в бедных странах будет введен нормированный отпуск продуктов (карточная система).

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