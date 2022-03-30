Москва, 30 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Российский союз экспортеров зерна попросил Центробанк РФ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Об этом говорится в письме союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Просим найти возможность обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна. Крупнейшими странами-покупателями являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, другие страны Африки и Ближнего Востока, а также ряд азиатских стран — Вьетнам, Пакистан, Бангладеш», — приводит ТАСС выдержки из письма.

В письме отмечается, что экспортные контракты на зерно заключают за один-два месяца до даты фактической поставки, тогда как закупка и консолидация зерна на внутреннем рынке осуществляется ближе к дате фактической отгрузки.

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В этой связи рублевые расходы на закупку зерновых существенно выросли, равно как и расходы на пошлину (рассчитывается в валюте).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,9 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, это на 7% выше показателя 2020 года. Кроме того, в прошлом году российские сельхозпроизводители собрали более 115 млн тонн зерна.

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