Варшава, , 11:56 — REGNUM Совет министров Польше принял план отказа от российского угля. Об этом 30 марта сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», — заявил Моравецкий.

Он пояснил, что на совете министров план уже принят. При этом Польша действует несмотря на отсутствие согласия всего Евросоюза.

Заменить уголь из России должны поставки из Австралии, ЮАР или Колумбии.