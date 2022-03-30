Томск, , 11:56 — REGNUM В 2021 году в регионах Сибирского федерального округа выросла занятость, а число безработных снизилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата по итогам выборочных обследований рабочей силы.

Безработный, безработица, поиск работы, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, число занятых к концу 2021 года достигла 509, 3 тыс. человек, что на 3,9% больше, чем в 2020 году и на 0,5% меньше, чем в 2019 году.

«Численность безработных в 2021 г. составила 37,0 тыс. человек, что на 9,4 тыс. человек (на 20,3%) меньше, чем в 2020 г. По сравнению с 2019 г. численность безработных увеличилась на 7,6 тыс. человек (на 25,9%)», — добавили в службе статистики.

Таким образом, уровень безработицы снизился на 1,8% и достиг 6,8%. Впрочем, это всё равно больше, чем в «допандемийном» 2019 году, когда этот показатель в Сибири составлял 5,5%.