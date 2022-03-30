Симферополь, , 11:56 — REGNUM В коронавирусные стационары Республики Крым за последние сутки попал 31 новый пациент, сообщили 30 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 29 марта, сообщалось о 36 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 327 человек, это на 44 меньше, чем накануне. Выписан с выздоровлением после ковида 401 пациент. Скончались ещё шесть человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 177 817 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1569 179 человек. В больницы за всё время попали 57 844 ковид-пациентов. Умерли от осложнений на фоне инфекции 5 092 крымчанина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Крыму медики фиксируют существенное снижение темпов вакцинации от коронавируса.