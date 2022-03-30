Москва, 30 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Подмосковье за семь лет — в 2014—2021 гг. — восстановили инфраструктуру 49 военных городков на 37 территориях. Работа по модернизация военных городков будет продолжена, сообщается на сайте правительства Московской области

Соловьев Военный городок

Власти Подмосковья совместно с Министерством обороны России в порядок приводят в военных городках всё, что связано с ЖКХ, социальными объектами и общественными пространствами.

«Мы отвечаем за 65 военных городков и должны позаботиться о военнослужащих, которые защищают Родину, и их семьях. Сейчас это особенно важно, когда росийские военные выполняют боевые задачи», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неудовлетворительное состояние военных городков Московской области связано с длительным переводом земель, на которых расположены бывшие военные городки.

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