Душанбе, , 11:55 — REGNUM Стоимость автомобильного топлива в Таджикистане снизилась в среднем на 6% по сравнению с прошлой неделей, сжиженный газ в стране подешевел на 8%. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Заправка Businesstech.co.za

Так, если неделю назад литр сжиженного газа в стране стоил 7 сомони 40 дирамов (один доллар — 13 сомони), то 30 марта в Согдийской и Хатлонской областях его цена снизилась до 6 сомони 80 дирамов. На заправках в Душанбе литр сжиженного газа можно найти за 7 сомони.

Также в Таджикистане снизились цены на другое автомобильное топливо: розничная цена одного литра бензина «народной марки» (АИ-92) по сравнению с минувшей недели снизилась с 12,2 сомони до 11,6 сомони (на 4,9%), марки АИ 95 с 12,7 сомони до 12,1 сомони (на 4,7%).

Цена одного литра дизельного топлива на заправках страны почти не изменилась, так как ранее один литр стоил 12,4 сомони, а сегодня — 12,3 сомони (на 0,8%).