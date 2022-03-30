Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В 2021 году рождаемость в Петербурге сократилась на 3%, а смертность увеличилась на 19%. Естественная убыль населения возросла на 14 тыс. человек и составила за год 28 тыс. человек.

Горожане на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 30 марта в рамках заседания Заксобрания Петербурга сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Агапитова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступая перед депутатами, Светлана Агапитова представила данные по городской статистике за 2021 год. Так, в Санкт-Петербурге на начало 2022 года проживали 5 млн 378 тыс. человек. За год этот число постоянных жителей мегаполиса сократилось на шесть тысяч человек.

При этом сотрудники аппарата омбудсмена зафиксировали рост числа самоубийств с марта 2021 года. Более резкий рост числа суицидов наблюдается среди женщин и пожилых людей в возрасте 60−69 лет. Причиной такого явления эксперты считают психологические последствия пандемии коронавируса.

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