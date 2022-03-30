Донецк, , 11:53 — REGNUM За последние 24 часа киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 300 снарядов и мин. Об этом 30 марта сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

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«За прошедшие сутки противник выпустил более 300 снарядов и мин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом ВСУ использовали реактивные системы залпового огня БМ — 21 «Град», ствольную артиллерию калибра 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство указало властям Германии на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов, направив в германский МИД ноту.