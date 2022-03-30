Лос-Анджелес, США, 30 марта 2022, 14:01 — REGNUM Американский актёр О. Джей Симпсон прокомментировал скандал с пощёчиной его коллеги Уилла Смита комику Крису Року на премии «Оскар». Об этом 30 марта пишет TMZ.

Уилл Смит
Уилл Смит
Gage Skidmore

Как отмечает издание, Симпсон встал на сторону Смита, хоть и подтвердил, что тот «был неправ». «…но я понимаю его настроение», — заявил актёр.

Ранее Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о короткой стрижке его жены, Джады Пинкетт-Смит. Супруга актёра страдает от алопеции, вызванной аутоиммунным заболеванием.

ИА REGNUM напоминает, что О. Джей Симпсон — актёр и раннинбек в американском футболе, известный тем, что, будучи игроком Национальной футбольной лиги, за один сезон пробежал с мячом более 2 тыс. ярдов. В 1994 году его подозревали в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — официанта Рональда Голдмана, однако актёр был оправдан и избежал смертной казни.

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