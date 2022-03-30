Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Американский актёр О. Джей Симпсон прокомментировал скандал с пощёчиной его коллеги Уилла Смита комику Крису Року на премии «Оскар». Об этом 30 марта пишет TMZ.

Gage Skidmore Уилл Смит

Как отмечает издание, Симпсон встал на сторону Смита, хоть и подтвердил, что тот «был неправ». «…но я понимаю его настроение», — заявил актёр.

Ранее Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о короткой стрижке его жены, Джады Пинкетт-Смит. Супруга актёра страдает от алопеции, вызванной аутоиммунным заболеванием.

ИА REGNUM напоминает, что О. Джей Симпсон — актёр и раннинбек в американском футболе, известный тем, что, будучи игроком Национальной футбольной лиги, за один сезон пробежал с мячом более 2 тыс. ярдов. В 1994 году его подозревали в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — официанта Рональда Голдмана, однако актёр был оправдан и избежал смертной казни.