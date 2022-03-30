Владикавказ, , 11:50 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена преступная группа, торгующая медицинским препаратом с наркотическим эффектом. В нее входили три человека, руководила ими женщина. Все задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, сообщили 30 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

Лекарства (сс) FraukeFeind

Как установлено, организатором нелегального бизнеса по продаже сильнодействующего вещества являлась 36-летняя жительница села Мичурино. Она наладила поставку медпрепарата с наркотическим эффектом из Ставропольского края. Её сообщниками являлись 32-летний ранее судимый житель Владикавказа и еще один 36-летний мужчина.

«В ходе личного досмотра задержанных, а также при обследовании мест проживания обнаружено и изъято свыше 1200 капсул «Лирики» общим весом более 500 граммов», —говорится в сообщении МВД.

В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

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