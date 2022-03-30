Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Почти 2,6 тыс. родителей Ленинградской области в 2021 году были поставлены на учет из-за жестокого обращения с детьми или неисполнения своих родительских обязанностей, сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Плугин в ЗакСе Ленобласти. Пресс-служба ЗакСа Ленобласти.

За неисполнение обязанности по воспитанию и содержанию детей, жестокое обращение с ними, оказания негативного влияния на их поведение, в Ленобласти поставлены на учет почти 2,6 тыс. родителей и иных законных представителей детей.

«В суды направлено 114 материалов для решения вопроса о лишении родительских прав. В отношении 76 родителей принято решение о лишении родительских прав и в 32 случаях об их ограничении», — заметил он.

Кроме того, в 2021 году почти в 1,5 раза больше зарегистрировано преступлений, связанных с исполнениям родителями обязанностями по воспитанию несовершеннолетними.