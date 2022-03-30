Симферополь, , 11:48 — REGNUM Помощь административного, законодательного, организационного характера готовы оказать власти Республики Крым Херсонской области и другим регионам Украины, которые сотрудничают с Россией. Об этом 30 марта заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если будет принято решение о том, что необходима помощь законодательного характера, помощь организационного характера, крымчане готовы эту помощь оказать нашим ближайшим соседям», — сказала Пономаренко в эфире «Радио Крым».

Она отметила, что Крым всегда находился в добрососедских отношениях с Херсонской областью, в особых отношениях с Донбассом.

«Поэтому конечно же есть люди, которые хотят поехать. Нужно будет работать, будет поставлена такая задача — поедем и будем оказывать всяческую помощь на территориях, которые сейчас сотрудничают с Россией», — добавила Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил о начале выстраивания отношений между регионом и предпринимателями Херсонской области.

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