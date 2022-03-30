Москва, 30 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Последние действия Азербайджана в Закавказье нарушает все предыдущие договорённости с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

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«Азербайджан сейчас очень здорово подставляет Россию, пользуясь её не совсем удачным международным положением. Ильхам Алиев много раз говорил, что он гарантирует стабильность и спокойствие в регионе. А сейчас он всадил большой нож в спину России. Так делать нельзя! Так партнёрские и дружеские отношения не выстраивают, и дальнейшего конструктивного диалога с Россией от этого не возникнет. Россия ведь шла навстречу Азербайджану. А сейчас о каком сотрудничестве можно говорить?», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 марта азербайджанские войска перешли линию соприскосновения и продвинулись вглубь армянской территории, что вызвало резкое обострение обстановки в регионе.