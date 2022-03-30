Уфа, 30 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Несколько крупных инвестиционных проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса (АПК) намерены завершить в текущем году в Башкирии. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании государственного собрания республики.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

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Чиновник сообщил, что в текущем году в регионе планируют завершить первый этап строительства молочной фермы на 6530 голов дойного стада и три тысячи голов молодняка в Аургазинском районе на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Кроме этого, планируется завершить строительство современного свинокомплекса на 15 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно с объемом инвестиций более 3,1 млрд рублей.

Также, в Ермекеевском районе может быть завершено возведение животноводческого комплекса крупного рогатого скота на 2800 голов для выращивания молодняка на 2,9 млрд рублей.

Назаров отметил, что реализация инвестиционных проектов по свиноводству в Белебеевском и Альшеевском районах в 2022 году позволит дополнительно получить до 23 тысяч тонн мяса.

Премьер министр Башкирии подчеркнул, что в регионе удается обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности.

Назаров отметил, что регион полностью обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции (124%), говядине (121%), яйцу (108%), свинине (107%), растительному маслу (в 6,8 раз), сахару (в 4,7 раза), картофелю (135%), томатам (175%) и свежим огурцам (136%).

По его словам, в текущем году на поддержку аграрно-промышленного комплекса выделено порядка шести млрд рублей. Это субсидии на закупку техники, элитных семян, минеральных удобрений, кормовой базы и на другие направления.