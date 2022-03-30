Москва, 30 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В отреставрированном здании Северного речного вокзала Москвы начал работать новый туристический информационный центр (ТИЦ). ОБ этом 30 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

Сотрудниками центра станут опытные экскурсоводы, которые смогут ответить на все вопросы москвичей и путешественников, а также посоветовать, какие места следует посетить в городе.

«Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать, о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках», — сказала Сергунина.