Кострома, , 11:46 — REGNUM Ночные морозы простоят в Костромской области ещё неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В ночь с 30 на 31 марта ожидается минус до 9−14 градусов. Дневная температура воздуха будет также «зимней» — от минус 1 до плюс 4 градусов.

С 1 по 5 апреля ожидается небольшое потепление. Ночью будет от минус 9 до минус 4 градусов, днём — от 0 до плюс 5. В зависимости от района региона температура может варьироваться. Шестого апреля в Кострому придёт весна. Днём ожидается до 5−10 градусов тепла.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM гидрометеорологи, морозы в марте нормальны, так как он считается «ещё зимним» месяцем. Весна наступает, когда в лесах сходят снежные покровы. Обычно это происходит в середине апреля.

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