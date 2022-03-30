Москва, , 11:44 — REGNUM После начала специальной операции России на Украине и введения жестких экономических санкций произошел обвал курса российской валюты. Однако затем, 29 марта, рубль восстановил свои позиции, достигнув показателей до начала операции на Украине. Получается, что финансовая изоляция России не сработала, задается вопросом Росс Кларк в статье, вышедшей 29 марта в The Spectator.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Курс доллара снизился до 82,95 рубля впервые с конца февраля

Российский фондовый рынок не испытал подобного отскока. Но с тех пор, как на прошлой неделе произошло ее частичное открытие, на ней тоже наблюдается резкий рост. Индекс Московской биржи на 16 февраля составил 3646 пунктов. Утром 24 февраля он упал почти вдвое, достигнув 1943 пунктов. Тем не менее утром 29 марта составил 2377 пунктов. Такое развитие событий, отмечает Кларк, демонстрирует то, насколько сложно Западу изолировать и уничтожить экономику противника.

«Как бы нам ни хотелось думать, что богатые граждане считают наши предметы роскоши незаменимыми товарами, российской экономикой движет именно продажа энергоносителей. И сейчас хочешь хорошо заниматься таким бизнесом. Мы, быть может, и покупаем меньше нефти у России, но мы все равно вынуждены покупать ее газ», — отметил автор.

«Более того, есть два очень крупных рынка американского газа и нефти, которые не пытаются бойкотировать российские ископаемые виды топлива. Напротив, Китай и Индия пользуются предлагаемыми им скидками», — добавил он.

Так, сначала спецоперации Индия подписала контракты на покупку шести миллионов баррелей нефти у России — вдвое меньше, чем она покупала за весь 2021 год. Связано это с тем, что российская нефть идет со скидкой около $30 за баррель. Индия и Китай могут легко скупить любую нефть, которую Запад отказывается покупать у России, и если эти страны решат, что они не хотят присоединяться к бойкоту, Запад ничего не сможет с этим поделать.

Раньше Запад еще никогда не пытался ответить на военные действия другой стороны исключительно экономическими средствами. К мудрости такого курса есть много вопросов.

«Хотели бы мы действительно довести простых граждан России до нищеты, если бы могли, зная, что это усилит их поддержку Путина?» — задался вопросом Кларк.

«Но есть более насущный вопрос, сработают ли такие меры вообще. До сих пор Западу удавалось укреплять обороноспособность Украины, отправляя в страну оружие. Что было сопряжено с успехом», — продолжил он. — Действие же экономических санкций, хотя изначально казалось, что они вредят России, теперь гораздо менее явно».