Донецк, , 11:43 — REGNUM Более 6 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике остаются без энергоснабжения. Об этом 30 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на сведения республиканского министерства угля и энергетики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что в ДНР в результате украинских обстрелов обесточены 75 трансформаторных подстанций, две котельные, 6004 бытовых абонента, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что запасов воды в городе хватит на три недели.