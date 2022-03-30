Петропавловск-Камчатский, , 11:43 — REGNUM На Камчатке для детских лагерей смягчили коронавирусные ограничения. Одно из главных — разрешили загружать загородные учреждения отдыха на 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Летний лагерь Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР

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Также разрешили проводить выездные экскурсии и массовые мероприятия на открытом воздухе. Детские лагеря смогут посещать посторонние лица, но только при соблюдении масочного режима и наличии справки о вакцинации или о наличии антител.

«Это долгожданное решение, которое также позволит максимально использовать наши загородные детские лагеря в летнюю оздоровительную кампанию. Согласно новым изменениям, разрешено посещение детских социальных организаций посторонними гражданами, но отмечу, что требование о предъявления сведений о вакцинации или антителах сохраняется. Эта норма остается по-прежнему актуальной для того, чтобы мы не вернулись к всплеску заболевания», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Сотрудники детских лагерей будут обязаны пройти тестирование на COVID-19. В учреждениях отдыха запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях и мероприятия с присутствием родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, циркуляцию штамма COVID-19 «Омикрон» 2. А выявили в Якутии. Он характеризуется очень высокой контагиозностью и более тяжёлым течением.