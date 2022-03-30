Ташкент, 30 марта 2022, 11:42 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие в Баявутском районе Узбекистана. Об этом 30 марта сообщает УзА со ссылкой на источники.
По данным оперативников, на территории местного ООО действовала подпольная криптоферма.
«Иностранное предприятие, зарегистрированное в городе Ташкенте, арендовало помещение у местного ООО сроком на 2 года и организовало майнинг — ферму с использованием 1491 комплекта майнинговых устройств и 9280 видеокарт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по документам это была несуществующая кролиководческая ферма.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.