Ташкент, 30 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие в Баявутском районе Узбекистана. Об этом 30 марта сообщает УзА со ссылкой на источники.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

По данным оперативников, на территории местного ООО действовала подпольная криптоферма.

«Иностранное предприятие, зарегистрированное в городе Ташкенте, арендовало помещение у местного ООО сроком на 2 года и организовало майнинг — ферму с использованием 1491 комплекта майнинговых устройств и 9280 видеокарт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по документам это была несуществующая кролиководческая ферма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.