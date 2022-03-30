Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Ростовчанам, пострадавшим из-за порыва теплотрассы на улице Малиновского, выплатили около 2 млн рублей. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

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Теплоснабжающая организация выполнила полный ремонт повреждённого участка трубы, заменив его. Осталось уложить новый асфальт на месте коммунальной аварии. Подошло к концу благоустройство придомовой территории. Замена стеклопакетов, необходимая в восьми квартирах, завершится 31 марта.

«В восьми квартирах повреждено только остекление оконных и балконных рам. По просьбе жителей ростовские тепловые сети установят современные оконные блоки и на лоджиях шестого и седьмого этажей, которые не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

Также завершается оценка причиненного ущерба имуществу в пострадавших квартирах и нежилом помещении. Затем начнутся выплаты. С целью возмещения морального вреда всем пострадавшим перечислены компенсации. Мужчинам выплачено по 100 тыс. рублей, женщинам и детям — по 150 тыс. рублей. Всего на выплаты направлено 1 млн 980 тыс. рублей.

12 взрослым пациентам медицинская помощь оказывается в городской больнице скорой медицинской помощи, двоим детям — в областной детской клинической больнице. Пострадавшие обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, порыв теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали люди, в том числе двое детей. Ресурсоснабжающая компания взяла обязательство выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах, а также выплатить компенсации людям.