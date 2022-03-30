Майминский район, Алтай, 30 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками исправительной колонии №1. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным ведомства, 12 января 2021 году подозреваемые незаконно отпустили одного из заключённых на несколько часов домой в селе Майма. Мужчина был осуждён в 2015 году за разбой.

«В настоящее время по уголовному делу о превышении должностных полномочий проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в управлении.