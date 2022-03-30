Рыбинск, Ярославская область, 30 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Рыбинском речном училище (филиал ФГБУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта») в Ярославской области возобновят полноценное питание курсантов. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской областиМихаил Крупин.

Рыбинск

К уполномоченному обратились родители курсантов. По их словам, в учебном заведении перестали организовывать трёхразовое питание.

«Из обращения следовало, что с 23 марта курсантам не будет предоставляться услуга по организации питания в полном объеме. В результате проведенной проверки установлено, что полноценное питание не организуется в связи с отсутствием финансирования. В настоящее время курсантам предоставляются только завтраки», — рассказал Михаил Крупин.

Особое внимание Михаил Крупин обратил на курсантов, находящихся на полном государственном обеспечении. Их 14 человек. Они получали пятиразовое питание. Всего в училище обучается 808 человек. Многие из них живут в общежитии, где нет возможности приготовить нормальную горячую пищу. Пока курсанты выкручиваются как могут, им помогают родители, друзья, преподаватели.

Проблема возникла из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета. Головной вуз подчиняется Министерству транспорта России.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области провёл проверку. Все необходимые документы направлены в надзорные органы и органы государственной власти. Между тем омбудсмен подчеркнул, что до 4 апреля учебное заведение заключит новый контракт на организацию питания курсантов за счёт «внебюджетных источников».