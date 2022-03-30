Донецк, 30 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Украинские боевики снова произвели обстрел Петровского района Донецка с применением артиллерии калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Отмечается, что обстрел города был зафиксирован в 11:02 (совпадает с мск) и в ходе него по Петровскому району был выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевскими боевиками за прошедшие 24 часа в ходе столкновений с подразделениями Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) было потеряно 30 человек.