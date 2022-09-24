Горловка, ДНР, 30 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Запасов воды в городе Горловка Донецкой Народной Республики хватит на три недели, сообщил 30 марта мэр Горловки Иван Приходько в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он рассказал, что власти города смогли найти небольшой резерв воды, которого хватит примерно на три недели.

«Но я сейчас записал обращение к горловчанам, я их прошу просто по-человечески: сейчас начнётся поливочный сезон, это просто будет катастрофа, если будем еще поливать этой водой. То есть надо забыть сейчас о купании, о каких-то благах цивилизации, потому что вода должна быть на девятом этаже», — заявил мэр.