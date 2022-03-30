* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:38 — REGNUM Официальные лица в аэропорту Кабула заявили, что со 2 апреля женщинам разрешено садиться в самолёт, несмотря на приказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещающий гражданкам Афганистана летать без сопровождения мужчин. Официальные лица сообщили Associated Press, что приказ не был отменён, но в аэропорту Кабула он не воспринимается всерьёз.

Протест Nicolas Raymond

Высокопоставленный чиновник аэропорта Кабула сообщил Associated Press, что приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о женщинах, путешествующих в одиночку, был проигнорирован.

Второй высокопоставленный чиновник в аэропорту афганской столицы также подтвердил, что приказ был проигнорирован. Опасаясь мести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не захотели, чтобы их имена было упомянуты в статье.

Недовольство решением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Другим примером оппозиции внутри движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является генерал Мубин Хан, сотрудник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, раскритиковавший новый приказ министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, предписывающий государственным служащим носить бороды определённой длины.

Генерал Мубин написал в Твиттере, что это «странное решение», которое фактически парализует полицию и другие правительственное учреждение на три месяца, пока офицеры не отрастят бороды, удовлетворяющие запросам радикалов.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада, похоже, пытается восстановить порядки конца 90-х годов. Но, по данным Associated Press, некоторые прагматичные и более молодые лидеры движения стремятся к большему взаимодействию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с миром и не считают работу и образование женщин и девочек противоречащими исламским ценностям.

Сообщается, что на прошлой неделе лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил против возвращения в школу девочек старше шестого класса. Решение, которое поразило мировое сообщество и многих в Афганистане.

После этого решения США отменили все свои запланированные встречи в Катаре с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но неясно, какое влияние это окажет на итоги международной конференции, организованной Великобританией и ООН по сбору 4,4 миллиарда долларов гуманитарной помощи для Афганистана.

Один из указов, который, как утверждается, был принят по итогам встречи лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре, заключался в том, чтобы запретить женщинам путешествовать в одиночку на внутренних и международных рейсах и ввести строгие ограничения на посещение женщинами общественных парков.

29 марта сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока у входа в правительственные учреждения останавливали служащих, у которых не было длинных бород.

Генерал Мубин написал в Твиттере, что было бы лучше, если бы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока завоевало сердца людей и обеспечило рабочими местами безработных.

«Правильно расставьте приоритеты и накормите тысячи людей, ожидающих бесплатного хлеба перед пекарнями в Кабуле», — написал он в Твиттере.