София, , 11:37 — REGNUM С 1 мая цена природного газа для бытовых и промышленных потребителей в Болгарии вырастет на 13%. Об этом со ссылкой на заявление болгарской Комиссии по регулированию в сфере энергетических и водных ресурсов (КЭВР) сообщает БНР.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято в ходе совместного заседания инспекторов КЭВР, представителей болгарского правительства и руководства компании «Булгаргаз».

Как ожидается, указанное изменение тарифов впоследствии будет частично компенсировано кабинетом министров Болгарии.

Ранее «Булгаргаз» настаивал на 58-процентном повышении соответствующих цен. По словам экспертов компании, это связано с колебаниями на мировом энергетическом рынке.