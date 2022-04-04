Берлин, 30 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Российское посольство указало властям Германии на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов, направив в германский МИД ноту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 марта на сайте дипмиссии.

Manfred Brueckels Берлин-Тиргартен, мемориал советским воинам, погибшим в Берлине в последние дни Второй мировой войны

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Ночью неизвестные накрыли чехлами в цветах украинского флага советские танки, установленные на мемориале в берлинском районе Тиргартен. В посольстве подчеркнули, что возмущены этой выходкой. Её последствия были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов.

«Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма», — указано в заявлении.

Посольство направило в МИД Германии ноту, напомнив о соглашении по уходу за военными могилами, а также потребовало найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы также атаковали советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке. Они испачкали краской входную арку.