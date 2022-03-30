Саратов, , 11:48 — REGNUM В интернете выявлена публикация о нападении бездомной собаки на подростка в Саратове. Региональные следственные органы организовали проверку.

Собака State Farm

Согласно размещенной информации, в Саратове 29 марта около 12:30 (местное время) на перекрестке улицы Бакинской и третьего Соколовогорского проезда на 14-летнего мальчика напала бездомная собака. Травмированного ребенка госпитализировали в медучреждение.

В рамках следствия будет дана объективная оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 25 марта в парке имени Ю. Гагарина, расположенном в Заводском районе Саратова, восемь собак напали на подростка.

Читайте также: В Саратове проверяют сообщение о нападении стаи собак на подростка