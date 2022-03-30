Москва, , 11:35 — REGNUM Возможно имеет смысл ввести сокращенную продолжительность рабочей недели для сохранения занятости работающих граждан России. Об этом сегодня. 30 марта, заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, передаёт ТАСС.

Работа Цитата из к/ф «Дылда». реж Кантемир Балагов. 2019. Россия

По его мнению, введение сокращенной рабочей недели в России может стать одной из мер, способствующих сохранению рабочих мест на рынке труда. Эта тема должна пройти дискуссию и может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

«На сократившееся количество рабочих мест них претендует бо́льшее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери зарплаты между несколькими работниками», — пояснил свою позицию Шершуков.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, всего по найму в стране работают порядка 55 миллиона граждан.