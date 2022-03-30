Москва, 30 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обратился в Следственный комитет России с просьбой завести дело против генерального прокурора Украины ИриныВенедиктовой, которую он обвиняет в создании банды, причастной к расстрелу российских военнопленных.

Zagittya.com.ua Илья Кива

«Обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой, создавшей банду головорезов, которые причастны к расстрелу военнопленных солдат Российской армии», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, именно по решению генпрокурора Украины из тюрем для участия в боевых действиях были выпущены подозреваемые в особо тяжких преступлениях.