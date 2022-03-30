Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге для получения материальной помощи обратились 528 беженцев из Донбасса, которые добрались до Северной столицы самостоятельно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 марта на заседании Законодательного собрания заявила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

Заседание Законодательного собрания Выступление уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой

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«На уполномоченных по правам человека в регионах сейчас возложена гуманитарная миссия. Это, например, мониторинг соблюдения прав прибывающих граждан с территории ДНР и ЛНР и взаимодействие с органами власти и МЧС по этим вопросам», — заявила Агапитова.

Несмотря на то, что Петербург не входит в перечень субъектов РФ для размещения беженцев, в городе за получением единовременной выплаты обратились 528 человек, из которых 195 — дети.

«Это семьи, которые приехали сами в наш город, остановились у родственников, знакомых, в гостиницах. Помощь им оказывают районные администрации, некоммерческие организации, в том числе медикаментами, необходимыми вещами, продовольственными наборами», — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Также в Петербурге вели взаимодействие с семьями и родственниками военнослужащих из Петербурга, участвующих в специальной военной операции. Аппарат омбудсмена получил семь обращений после начала спецоперации, шесть от матерей и одно — от жены военнослужащего. Они ссылались на якобы недобровольное заключение контрактов, а также хотели узнать о месте размещения своих сыновей и мужа. Благодаря работе аппарата двое военнослужащих по призыву вернулись для продолжения службы в Россию.

Напомним, Петербург активно ведёт сбор гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Приём вещей и продуктов осуществляется на базе медицинских и социальных организаций. Сбор ведут также в региональном отделении «Единой России».