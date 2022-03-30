Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Камеры наружного видеонаблюдения в населенных пунктах Ленинградской области помогли правоохранительным органам раскрыть почти 120 преступлений в 2021 году. Об этом сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

alex alex Камера видеонаблюдения

По словам Плугина, в населенных пунктах Ленобласти функционирует более 11,1 тыс. камер наружного наблюдения, которые помогают правоохранительным органам раскрывать преступления.

«Системный и адресный подход способствовал улучшению ситуации в жилом секторе. Количество преступлений здесь сократилось на 11%, меньше на 15% зарегистрировано криминальных проявлений в бытовой сфере, в том числе на 9% сократилось число тяжких и особо тяжкий деяний», — заметил начальник Главка.

Также зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — на 16% меньше чем за 2020 год. На 12% меньше совершено преступлений против жизни и здоровья граждан, в их числе практически на четверть сократилось количество убийств и на 14% — случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Как уточнил Плугин, снижения «пьяной» преступности удалось в том числе добиться благодаря работе полиции по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. Так, в 2021 году в Ленобласти возбуждено 24 уголовных дела и составлено 573 протокола об административных правонарушениях, пресечена деятельность четырех подпольных алкогольных заводов.

«В совокупности это дает положительные тенденции к сокращению такого социально значимого явления как домашнее насилие», — подытожил начальник ГУ МВД.