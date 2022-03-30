Симферополь, , 11:33 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса на территории Крыма резко снизились, об этом сообщила главный внештатный терапевт республиканского минздрава Ольга Барило.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вакцинация не то, что стремится к нулю, она практически вышла на ноль, остановилась, к сожалению. Мы понимаем, что через 6 месяцев у многих иммунитета не будет», — сказала в эфире «Радио Крым» Ольга Барило.

Она отметила, что резкое снижение темпов вакцинации произошло после отмены действия системы QR-кодов в общественных местах.

Отметим, что по данным федеральной статистики на 25 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирус на территории Крыма составил 62,1%.